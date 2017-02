'Kerkganger Hoevelaken maakte minder slachtoffers dan gedacht'

HOEVELAKEN - Niet twaalf maar drie mensen zijn het slachtoffer geworden van ontuchtige handelingen door een kerkganger uit Hoevelaken. Dat maakt de onderzoekscommissie van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Amersfoort bekend.

In eerste instantie was er sprake van dat de man tot 1986 zeker twaalf minderjarige jongens zou hebben misbruikt. De man biechtte zijn misbruik in de jaren 80 al op, maar de toenmalige kerkenraad deed niets met de zaak. De zaak kwam in oktober vorig jaar naar buiten nadat het huidige kerkbestuur werd getipt over het misbruik.

Een zeskoppige onderzoekscommissie heeft contact gezocht met alle door de dader genoemde mogelijke slachtoffers. Daarnaast heeft de commissie mensen benaderd die op een andere manier bij de onderzoekscommissie bekend zijn geworden. In totaal ging het om zestien personen.

Dader overleden

Met zes van hen is het volgens de onderzoekscommissie niet gelukt om contact te krijgen. Twee betrokkenen wilden geen contact. Met de overige acht mensen is wel contact geweest. Vijf van hen zeggen zich volgens de onderzoekscommissie geen slachtoffer te voelen.

Bij de overige drie betrokken blijkt dat er wel sprake van is dat ze slachtoffer zijn van ontuchtige handelingen. De commissie heeft hen hulp aangeboden.

De dader, een kerkganger uit Hoevelaken, is inmiddels overleden.

Begeleiding kon beter

Uit de eerste uitkomsten van het onderzoeksrapport blijkt dat er van een doofpotcultuur bij de kerk destijds geen sprake was. Er is toen aan de slachtoffers en aan de dader hulp en begeleiding aangeboden, zo meldt de onderzoekscommissie.

'Dat laat onverlet dat de kerkenraad begrip heeft voor het feit dat het hier voor de slachtoffers om een uitermate pijnlijke ervaring ging en gaat. Bezien vanuit de huidige wijze van omgang met deze problematiek had de begeleiding destijds wellicht nog beter kunnen zijn. De kerkenraad hoopt hen daarin met de thans aangeboden hulp alsnog tegemoet te kunnen komen', zo schrijft de onderzoekscommissie.

Zie ook: