Eind aan rondleidingen door Joris Beton in Boven-Leeuwen

Foto: Omroep Gelderland

BOVEN-LEEUWEN - Kunstenaar Joris Baudoin,ook wel bekend al Joris Beton, uit Heerewaarden stopt met rondleidingen langs zijn werk in een hal in Boven-Leeuwen. De kunstenaar is bekend geworden door onder meer zijn betonnen gootspoken in Zaltbommel en andere betonnen kunstwerken.

Afgelopen najaar kreeg de kunstenaar de kans zijn werk in een bedrijfshal in Boven-Leeuwen op te slaan en te tonen. Maar Baudoin moet binnenkort zijn kunstwerken uit de fabriekshal halen omdat de hal is verkocht. Op 26 maart houdt hij nog een open dag. Daarna gaat alles in zeecontainers. Tot die tijd houdt hij nog rondleidingen. De eerste zijn op 4 of 5 maart. Baudoin heeft er altijd rekening mee gehouden dat de hal verkocht zou worden door de eigenaar en is dan ook niet in paniek.