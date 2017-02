Geen vergoeding? Ziekenhuis verleent gratis zorg

WAGENINGEN - Cees van Amersfoort uit Wageningen is dolblij met ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Hij heeft een chronische wond aan zijn voet en die kan niet operationeel worden verwijderd. Een internist in het ziekenhuis behandelt hem daarvoor.

Omdat zijn klachten overeenkomen met klachten die het gevolg zijn van diabetische voetproblemen wordt het ook op die manier behandeld. Maar omdat hij geen diabetes heeft, wordt de behandeling niet vergoed door Menzis. 'Mijn zorgverzekeraar laat mij in de kou staan. Als ik die behandeling niet krijg, moet op een gegeven moment mijn been worden geamputeerd.' Nu er geen vergoeding mogelijk leek te zijn, zou Van Amersfoort dus niet meer behandeld kunnen worden. Maar dat wil de Gelderse Vallei niet laten gebeuren. In een brief aan de patiënt laat het ziekenhuis weten: 'Mocht de verzekeraar geen mogelijkheden zien om de geleverde zorg aan ons te vergoeden, dan zullen wij op onze beurt de patiënt niet ook in de kou laten staan en doorgaan met de gratis dienstverlening. In tegenstelling tot Menzis zijn wij namelijk van mening dat de patiënt niet de dupe moet zijn als hij niet binnen de regels valt.' Menzis lost het op Menzis reageerde vandaag op dit voorval: 'Menzis heeft op basis van de geldende regels de aanvraag op terechte gronden afgewezen. Het gaat hier echter om een specifieke, zogenoemde 'complexe' zorgvraag, die er toe heeft geleid dat de klant tussen de wal en het schip is geraakt. Dat spijt Menzis heel erg. Voor dit soort situaties zijn er coulance mogelijkheden, die we alsnog toezeggen.'