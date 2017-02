Achterhoeker verkoopt skigondel: 'Je kan er goed bier in drinken'

TERBORG - Veel wintersporters zijn deze maand in de Zwitserse Alpen, maar voor 990 euro kan je diezelfde sfeer ook thuis beleven. In Terborg koop je namelijk voor dat geld een originele 6-persoons skigondel.

Rutger Hendriksen biedt de Zwitserse cabine aan op Marktplaats. Maar wat moet je in vredesnaam met zo'n ding? 'Daar kan je heel goed bier in drinken. Dat is wat we ook hebben gedaan', vertelt hij op Radio Gelderland. 'We hebben er ontzettend veel lol aan gehad. We hadden er zelfs een barretje in gebouwd.'

Blikvanger

Volgens de Achterhoeker is de authentieke gondel echt een blikvanger. Hij kocht hem ruim een jaar geleden als decoratie voor een tuinfeestje. 'We wilden toen een après-skisfeer creëren', blikt Hendriksen terug. 'Ik ben op Marktplaats gaan kijken en omdat ik zelf nogal een fervent wintersporter ben, leek het me heel gaaf om een skigondel te vinden.'

Foto: Rutger Hendriksen

En dat lukte de inwoner van Terborg. Want toen hij op 'skigondel' zocht, had hij meteen een treffer in Hengelo. 'Ik dacht: nu of nooit. Dus we hebben dat ding 's avonds nog opgehaald', lacht Hendriksen. 'Toen we hem eenmaal op de aanhanger hadden staan, zijn we door de Achterhoek terug naar huis gereden. Nou dan trek je wel wat bekijks.'

Opslag voor tuinkussens

Hendriksen heeft er alle vertrouwen in dat hij de cabine verkoopt. 'Nu met de carnaval voor de deur kan ik me zo voorstellen dat er mensen zijn die de lol ervan in zien en dat ding willen hebben. Maar hij hoeft niet per se weg hoor. De gondel fungeert nu als tuinhuisje en opslag voor tuinkussens. Hij staat niet in de weg.'

Foto: Rutger Hendriksen

Maandagavond is de advertentie al ruim 1100 keer bekeken. Hendriksen benadrukt dat de cabine in perfecte staat verkeert. 'Ik kom met enige regelmaat in Oostenrijk en heb daar in wel slechtere gondels gezeten. Ik heb me dan ook afgevraagd waarom deze eraf is gegaan.'

De Achterhoeker zegt ook al wat reacties te hebben gehad. 'Zelfs uit het gebied in Zwitserland waar hij gehangen heeft. Misschien willen ze hem wel terug', grapt hij.

