Kraanvogels gezien: het voorjaar komt er aan

BRUMMEN - Op verschillende plekken in Gelderland zijn terugkerende kraanvogels gezien.

Op waarneming.nl is te zien dat er met name in de Achterhoek en op de Veluwe overvliegende kraanvogels zijn gespot.

De meest recente waarneming in Gelderland is van maandagmiddag 16.00 uur in Brummen.

Kraanvogels zijn zeer zeldzaam maar sinds 2001 broeden ze weer in Nederland. Dat er weer kraanvogels in Nederland worden gezien, betekent dat ze hun overwinterplaats in Zuid-Europa en noordelijk Afrika hebben verlaten en zijn begonnen aan hun voorjaarstrek.

De kraanvogels vliegen meestal in V-formaties en zijn vaak herkenbaar aan hun speciale roep.

Zo klinken ze: