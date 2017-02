Veel bezwaar op afsluiting Hummeloseweg

ULFT - Een drukke dag voor de Commissie Bezwaarschriften op het gemeentehuis van Bronckhorst. Maar liefst 191 personen hebben bezwaar aangetekend tegen de aangekondigde spitsafsluiting van de Hummeloseweg tussen Hummelo en Laag-Keppel en konden hun visie kenbaar maken tijdens een hoorzitting.

'Het was een lange zit', vertelt Jan Klein Kranenburg, een van de bezwaarmakers die het woord nam. 'Er zijn een hele hoop mensen die zich zorgen maken.' Met een handtekeningenactie werden ruim zevenhonderd krabbels tegen de plannen van de gemeente verzameld. Bronckhorst wil het aantal verkeersbewegingen terugbrengen door de weg tijdens de ochtend- (06.00-09.00 uur) en avondspits (16.00-19.00 uur) af te sluiten, maar de voorgenomen afsluiting stuit op verzet. 'We vinden die maatregelen echt buiten alle proporties', aldus Klein Kranenburg.



De commissie gaf tijdens het behandelen van de bezwaren aan dat er misschien minder rigoureuze maatregelen mogelijk waren. 'Ik wacht het advies van de commissie af', vertelt wethouder Paul Seesing. Hij was niet aanwezig bij de zitting, maar is op de hoogte van de bezwaren. 'Op het moment dat ik het advies heb, ga ik nog een keer met de belanghebbenden aan tafel om het advies te wegen voordat ik het in het college ga besluiten.'



De gemeente verwacht dat de Commissie Bezwaarschriften over vier weken uitspraak doet.