Gezochte blondine die zwaargewonde plofkraker naar het ziekenhuis bracht is opgepakt

DIDAM - De politie heeft een 30-jarige vrouw aangehouden voor medeplichtigheid bij de plofkraak op een pinautomaat in Didam, eind januari.

De politie meldde eerder dat ze op zoek was naar een blondine die een 28-jarige Amsterdammer naar Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede had gebracht. Deze man was bij de plofkraak aan de Wilhelminastraat een deel van zijn hand verloren en middels DNA-onderzoek opgespoord.

Eerste getuige, nu verdachte

De vrouw werd in eerste instantie gezien als een belangrijke getuige, maar is nu in de cel gezet voor nader verhoor en onderzoek.

De politie kwam met haar in contact dankzij tips die waren binnengekomen na een uitzending van Opsporing Verzocht. Daarin waren onder meer beelden van haar auto te zien.

Zeker twee daders

De politie heeft kunnen vaststellen dat er minstens twee daders bij de plofkraak betrokken waren. Ze sluit niet uit dat er meer gewonden zijn gevallen.

Bij de plofkraak is overigens niets buitgemaakt. De gevel van de Rabobank raakte door de explosie zwaar beschadigd. Zo'n 20 omwonenden moesten hun huis uit.

