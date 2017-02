Intussen in Duitsland: de moeizame push naar de Rijn

Laatste Duitsers geven zich over in Kleve

GOCH - Het moest een snelle doorstoot worden naar de Rijn, maar na een dikke twee weken vechten in het dichte Reichswald en het gebied tussen Kleve en Goch blijkt dat de voortvarend geplande operatie Veritable toch niet overal op rolletjes loopt. Maar er gloort succes.

Modder, onder water gezette gebieden en onverwachte taaie tegenstand laat de Britten en Canadezen maar moeizaam vooruit komen. Vanuit de onder water gezette Ooijpolder gaat het naar Kranenburg, het Reichswald in, met zware tanks over smalle modderige paden. Kleef, volkomen platgegooid, is niet zomaar veroverd, en het strategisch gelegen Gennep bleef ook langer in Duitse handen dan gedacht. Maar het materiële overwicht van de geallieerden geeft uiteindelijk de doorslag. Een bioscoopjournaal over deze periode: