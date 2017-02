SGP: verwijder rotte tomaat Elfrink uit mand

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De SGP is niet blij met de uitspraken van Gerrie Elfrink, wethouder (SP) van de gemeente Arnhem, over zijn Kamergotchi Kees. Op Twitter vraagt Tweede Kamer-voorlichter Menno de Bruyne of de SP 'deze rotte tomaat uit de mand kan verwijderen.'

Elfrink speelt de Kamergotchi-app, gelanceerd door Arjan Lubach, en moet zorg dragen voor SGP-voorman Kees van der Staaij. Over zijn Kamergotchi Kees zei Elfrink het volgende: 'Keesie ik ben je God. Als ik je vergeet eten te geven, dan is dat Mijn wil. Eerst maar even inenten, viezerik'. En 'Op de knietjes, Keesie!' Zie ook: Op de knietjes Kees en inenten, viezerik! Arnhemse wethouder scheldt op SGP-poppetje Volgens Elfrink is het bovenal een spel en hij vindt dat kinderen en zijn Kamergotchi moeten worden ingeënt. 'Dat heb ik op een humoristische manier opgeschreven, maar wel met een onderliggende boodschap.' De SGP vindt het dus niet zo humoristisch. Eerder liet de partij al weten dat de opmerkingen voor zijn rekening zijn. 'Maar het is ver onder de maat en SP-onwaardig.'