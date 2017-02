Al 15 jaar nemen burgemeester en wethouders eigen carnavalskraker op

WIJCHEN - Alaaf! Het wordt zo langzamerhand traditie. Burgemeester en wethouders van Wijchen nemen hun eigen carnavalskraker op. Dit jaar gebeurt het voor de vijftiende keer.

In 2015 trokken ze veel media-aandacht met hun lied over een roze vluchtheuvel. De vluchtheuvels waren per ongeluk roze geschilderd.

De opnames destijds:

Wethouder Paul Loermans wil nog niet zeggen wat dit jaar het onderwerp is. 'Want dan is de verrassing eraf. Dat is komende zondag voor alle carnavalsverenigingen die in het kasteel zijn natuurlijk de grote vraag: waar gaat het liedje over?'

Loermans wil nog wel kwijt dat het om een actueel thema gaat. 'Iets wat iedereen die door Wijchen rijdt merkt.'

De wethouder was dinsdagmorgen op Radio Gelderland:

Het college krijgt in de studio steun van de gemeentesecretaris. 'Dan klinkt het nog wat', denkt Loermans. 'Dan hebben we in elk geval wat volume.'

En wordt er nog gewerkt deze dinsdag? 'Dinsdag is de dag van de collegevergadering. Een volle agenda. Tussendoor gaan we even naar de studio.'