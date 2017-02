Nederlands kampioen gewichtheffen vaagt concurrenten weg: 'Ik wist dat ik zou winnen'

AMSTERDAM - Karen Tovmasjan uit Apeldoorn kroonde zich afgelopen zaterdag tot Nederlands kampioen gewichtheffen. De concurrentie was geen partij voor de 26-jarige.

Het Nederlands Kampioenschap bestond uit zes beurten, drie trekpogingen en drie stootpogingen. Voor de mensen die weinig kaas hebben gegeten van gewichtheffen: bij een trekpoging is het de bedoeling dat de atleet de halter met gewichten in één vloeiende beweging boven zijn hoofd krijgt. Vergeleken met deze poging komt bij de stootpoging een stap extra kijken. De gewichtheffer brengt eerst de halter van de grond naar de schouders en tilt hem vervolgens de lucht in.

Tovmasjan, van oorsprong Armee, imponeerde bij zowel de trek- als stootpogingen. Bij zijn eerste trekpoging deed hij het nog 'rustig' aan: 132 kilogram. Het beste resultaat van de nummer twee bedroeg 111 kilogram. De krachtbonk liet het niet bij één poging en trok uiteindelijk 142 kilo de lucht in. Ook bij de stootpogingen deed Tovmasjan er een schepje bovenop. 162 Kilogram was zijn eerste poging gevolgd door 172 kilo. Hiermee hield hij wederom zijn tegenstanders op achterstand. De nummer twee kwam 'slechts' tot 144 kilogram.

20 trainingsuren per week

'Ik wist al van te voren dat ik zou winnen', begint Tovmasjan. 'Ik deed mee om het publiek te vermaken.' Is de concurrentie zo slecht of ben jij zo goed? 'Ik ben zo goed', antwoord de beste gewichtheffer van Nederland. Om dat te zijn traint Tovmasjan gemiddeld twintig uur per week. Daarnaast runt hij een sportschool, geeft hij les in gewichtheffen en helpt hij mensen afvallen. 'Hier verdien ik mijn boterham mee. Voor gewichtheffen krijg ik geen geld.'

Olympische Spelen

De atleet blaakt van het zelfvertrouwen. 'Ik blijf nog jaren de beste, ga doortrainen en laat natuurlijk niemand winnen.' Zijn grootste ambitie is om in 2020 actief te zijn op de Olympische Spelen. Vorig jaar wilde hij dat ook al, maar dat kon toen niet vanwege een blessure.