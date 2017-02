101 uur vertraging: Arnhem heeft drukste avondspits van Nederland

ARNHEM - Arnhem heeft volgens TomTom de drukste avondspits van Nederland. Vooral knooppunt Velperbroek, het kruispunt IJsseloordweg/Lange Water en het einde van de A325 zijn knelpunten. Dat blijkt uit de TomTom Traffic Index, de lijst van grootste filesteden in Nederland.

Voor de rijders in ochtend- en avondspits betekende dit in Arnhem afgelopen jaar zo’n 101 uur vertraging. Mensen zijn in de Gelderse hoofdstad door verkeersopstoppingen gemiddeld 26 minuten per dag langer onderweg dan als ze door kunnen rijden. Dat er in en om Arnhem sprake is van forse verkeersdrukte, is al langer bekend. Ondernemers in Arnhem deden begin dit jaar een dringende oproep aan de gemeentebesturen in de regio om snel iets te doen aan de bereikbaarheid van Arnhem.

Nijmegen de hele dag door het drukst

Arnhem (zevende) is ondanks de drukste avondspits niet de hoogst genoteerde Gelderse stad in de lijst van filesteden. Nijmegen, dat net één plaatsje hoger staat, waar het gemiddeld over de hele dag iets drukker is. Grootste knelpunten zijn de S100 richting de Waalbrug, het Gaziantepplein en de Oranjesingel. In de spits zijn automobilisten wel weer minder lang onderweg dan in Arnhem: 20 minuten per dag. Iemand die dagelijks in de spits van en naar het werk reed, heeft vorig jaar in Nijmegen gemiddeld 78 uur vertraging opgelopen.

Apeldoorn staat 14e. Spitsrijders liepen daar gemiddeld 71 uur vertraging op. In de Veluwse stad gaat het mis bij de af- en opritten op de Kaysersdijk en Zutphensestraat en op de A1 richting knooppunt Beekbergen.

Binnensteden dreigen dicht te slibben

Eind vorig jaar trok CROW, een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van verkeer en vervoer, al de conclusie dat veel binnensteden, waaronder Arnhem en Apeldoorn, door toename van files dreigen dicht te slibben. Wegen, kruispunten en rotondes in de spits zijn hier vaak al vol verkeer. Als er geen maatregelen genomen worden, loopt het verkeer in de binnensteden steeds meer vast.

Verkeersdeskundigen zien de oplossing niet in meer wegen en nieuwe infrastructuur, omdat de maximale capaciteit van het stedelijk wegennet in de spits veelal is bereikt. Maatregelen die wel kunnen helpen zijn volgens CROW het stimuleren om mensen buiten de spits te laten rijden en meer gebruik maken van openbaar vervoer.

