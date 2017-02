Geldbedrag na lange waterstoring geen zekerheid

ARNHEM - Ssandra26 vraagt zich op Twitter af of bewoners in aanmerking voor schadevergoeding of compensatieregelingen in verband met de waterstoring in de Liemers. Dat vroegen wij ons ook af en dus zochten we het voor je uit.

In Nederland is het zo geregeld dat consumenten automatisch een vergoeding (of compensatie) krijgen bij storingen. Zelf googlen leverde compensatieregelingen op voor gas, elektriciteit, telecommunicatie en internet. Maar niet voor waterstoringen.

We belden de Consumentenbond. Volgens hun juristen bestaat er geen automatische compensatieregeling. Dat betekent dat gedupeerden zelf moeten aantonen dat ze schade hebben en of Vitens nalatig is geweest. Daarna moet je een schadeclaim indienen bij het waterbedrijf. Vitens verwijst in een reactie naar de informatie over de schadeprocedure op hun website.

Gas en elektriciteit

Huishoudens die 4 uur of langer zonder gas of stroom hebben gezeten krijgen een vergoeding van 35 euro en nog eens 20 euro extra voor elke 4 uur daarna. Voor bedrijven (zware aansluitingen) gelden andere regels. Het geld wordt automatisch binnen 10 weken overgemaakt, schrijft Liander op haar website.

Internet

Op 1 juli 2017 treedt een nieuwe wet in werking die consumenten compenseert wanneer ze meer dan 12 uur geen internet hebben. Maar een vetpot is het niet. 'De minimale vergoeding voor elke klant, zowel met een abonnement als met een prepaid contract, bedraagt altijd één euro. Bij een storing tussen 12 en 24 uur heeft een klant recht op ten minste één dertigste deel van de maandelijkse abonnementskosten. Een storing tussen 24 en 48 uur geeft recht op een compensatie van twee dertigste deel van de maandelijkse abonnementskosten enzovoort. Voor prepaid contracten wordt de vergoeding, per 24 uur dat de storing zich voordoet, vastgesteld op €0,50', schrijft de overheid op haar website.

Instanties wijzen naar elkaar

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt de hoogte van de vergoedingen vast, maar verwijst door naar de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). Die zien toe op de naleving van de regels. De inspectie verwijst op haar beurt door naar de ACM, omdat zij zeggen niet het beleid te maken.

Conclusie

Een vergoeding is dus best mogelijk, maar het is geen zekerheid zoals bij een grote gas- of elektriciteitsstoring. Er moet echt sprake zijn van schade door de waterstoring of Vitens moet bewijsbaar nalatig geweest zijn. Bijvoorbeeld als blijkt dat het waterbedrijf flinke steken heeft laten vallen bij controles van leidingen.

Er moeten dan wel de nodige formulieren voor ingevuld worden, laat Vitens weten op haar website. Nota’s, (herstel)offertes of ander bewijs van de schade moeten meegestuurd worden met het schadeformulier. Beschadigd materiaal moet u voorlopig bewaren. Daarnaast wordt geadviseerd om foto's te maken. Schade moet bovendien binnen vier weken na het ontstaan ingediend zijn bij Vitens.