Noodpakket? 'Ik zou binnen een week verhongeren'

DOESBURG - Geen water, inwoners van de Liemers kunnen er sinds dit weekend over meepraten. Door het watertekort ontstond er een run op de supermarkten. Maar als het aan de overheid ligt is iedereen voorbereid op zo'n crisissituatie door middel van een noodpakket.

Maar afgaande op onze poll op Twitter en de reacties op Facebook heeft lang niet iedereen een noodpakket in huis. Op Twitter gaf 86 procent, van de ruim 200 stemmers, aan geen noodpakket te hebben.

In een noodpakket moet onder meer een radio op batterijen zitten, een eerstehulpkit, maar bijvoorbeeld ook een waarschuwingsfluitje. Ook wordt er geadviseerd om flessen water en houdbaar eten op voorraad te hebben

Op Facebook zijn de reacties wisselend. Zo zegt Elze: 'Als iedereen nu zelf ook eens een beetje na blijft nadenken en niet gaat zitten wachten tot het ze voorgekauwd wordt dan zal er nog niet zo snel iemand omkomen van de dorst.'

Jorn Konings is eerlijk over zijn situatie. 'Ik zou binnen een week verhongerd zijn.' Stefhanie heeft zich wel voorbereid. 'Sinds onze zoon geboren is hebben wij altijd vier liter water in huis. Je weet maar nooit. We hebben er al een keer gebruik van gemaakt, omdat we geen water hadden. Toen konden we gelukkig wel voeding maken!'

Marian vindt dat als de overheid het nodig vindt zo'n noodpakket gewoon beschikbaar moet worden gesteld. Daar is Auke het absoluut niet mee eens. 'Onzin! Zelfredzaam zijn en niet zo slap de vraag bij de overheid neerleggen.'