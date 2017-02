Vrouw slachtoffer van beroving bij pinautomaat

ULFT - Een 60-jarige vrouw uit Doetinchems is vrijdagmiddag slachtoffer geworden van een beroving bij een pinautomaat. Een onbekende man probeerde het net gepinde geld uit haar handen te grissen.

'De poging beroving vond rond 14.00 uur plaats', zo laat de politie weten. 'De vrouw had net gepind bij de ING bank en draaide zich met de biljetten nog in haar hand om, toen ze ineens oog in oog stond met een blanke man die het geld uit haar handen probeerde te trekken.'

Het lukte de man niet om al het geld mee te grissen, maar hij kreeg wel een deel van de biljetten te pakken.



Uiteindelijk is de dader via de Hooge Molenstraat richting het station gerend. De politie is op zoek naar getuigen van het incident.