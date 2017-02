Borstkanker bij Michel: 'Dat knobbeltje hoort daar niet'

ARNHEM - Mannen met borstkanker. Onder de bijna 15.000 patiënten bij wie vorig jaar de ziekte werd ontdekt, waren 129 mannen. Bijna 1 procent. Michel Wegerif uit Lent behoorde in 2014 tot de pechvogels.

Samen met ex-patiënte en borstkankeractiviste Désirée Hairwassers uit Huissen was hij maandag lunchgast op Radio Gelderland.

Hairwassers is al jaren kankervrij. 'In maart is het 10 jaar geleden, maar ik denk er altijd aan', zei ze bij presentator Rob Kleijs. Voor Wegerif is het allemaal veel verser. Anderhalf jaar geleden werd de ziekte bij hem ontdekt. Vlak voor de Vierdaagse.

Na de Vierdaagse zat het knobbeltje er nog

'Ik ben coördinator van het verzorgingsteam van NS-personeel dat de Vierdaagse loopt', aldus de Lentenaar. Hij wilde eerst de drukte van dat wandelevenement achter de rug hebben. 'Ik had een knobbeltje ontdekt bij het douchen. Na de Vierdaagse zat dat er nog. Mijn vrouw zei: dat hoort daar niet.'

Luister hier het interview terug:

Hij ging uitermate kalm met zijn ziekte om. 'Op mijn werk kreeg zeven jaar geleden een mannelijke collega het. Dat heeft me, denk ik, wel geholpen. Ik weet niet hoe ik gereageerd zou hebben als ik dat niet geweten had.'

Borsten weggehaald

Inmiddels probeert de 60-jarige Wegerif, zonder borsten want die heeft hij laten weghalen, terug te keren op het werk. 'Het gaat moeizaam. Ik werk nu 2 dagen 4 tot 5 uur. De functie die ik bij NS had, kan ik niet meer vervullen.'

Gezondheidswetenschapper Hairwassers raakte door haar ziekte arbeidsongeschikt. Ze besloot actief te worden als ex-patiënte, op te komen voor al die vrouwen (én mannen) die na haar door kanker werden getroffen. 'Borstkanker is heel lastig voor mannen. Alle folders zijn in het roze, geschreven voor vrouwen.'

Website voor mannen

Maar ze ziet een kentering. 'Er komt een website aan voor mannen met borstkanker.'

Aan mannen en vrouwen die zich zorgen maken hebben beiden het volgende advies: test jezelf. Hairwassers: 'Voel je iets, ga dan naar de huisarts en praat erover.'

Zie ook: