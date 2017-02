Een lugubere foto die 66 jaar na dato landelijk nieuws werd

22 februari '44 - Nijmegen brandt - publiek domein

NIJMEGEN - Het bericht werd in februari 2010 landelijk nieuws: in Londen was een foto opgedoken met daarop slachtoffers van het Amerikaanse bombardement op Nijmegen van 22 februari 1944. Historicus Joost Rosendaal van de Nijmeegse Radboud Universiteit trof de foto aan in het Imperial War Museum waar de prent deel uitmaakte van de vaste collectie over de bombardementen op Duitsland.

Rosendaal stuitte op de foto die verkeerd bleek te zijn gecatalogiseerd en tot op dat moment doorging voor een opname van een hal vol Duitse slachtoffers van een geallieerd bombardement op Berlijn. Het bleek te gaan om een opname van Nijmeegse doden die vielen bij het bombardement op 22 februari 1944. Roosendaal herkende de afbeelding aan de hand van beelden uit een aflevering van De Bezetting van Lou de Jong. De bewuste foto is gemaakt in de toenmalige veilinghal aan de Vondelstraat waar de slachtoffers in lange rijen werden opgebaard ter identificatie. Een nabestaande van een van de Nijmeegse slachtoffers herkende zijn zwangere zus en haar twee kinderen op de beelden, zo hoorde Rosendaal van de man. De foto met de verwijzing naar Berlijn staat nog steeds op de website van het IWM (screenshot) Rosendaal zei destijds het 'bijzonder schokkend' te vinden dat alle bezoekers van de tentoonstelling in de veronderstelling verkeerden dat het hier Duitsers betrof, met alle mogelijke oordelen die daaraan gekoppeld worden. 'Het is typerend voor de onbekendheid met de ramp van Nijmegen'. Roosendaal zei destijds de Britten te zullen vragen de foto in de juiste context te plaatsen en de verwijzing naar Berlijn te verwijderen, maar dat is tot op heden niet gebeurd. De mail waarin hij de kwestie aankaartte is tot op heden niet beantwoord. 'Kennelijk moet zo'n mail langs verschillende loketten en gebeurt er uiteindelijk niets mee', aldus Rosendaal die zegt opnieuw aan de bel te zullen trekken. Opmerkelijk vind hij wel dat hij de foto ook aantrof in de collectie van het Duitse Bundesbildarchiv. Daar stond de foto eerst onder Berlijn geregistreerd, nu onder Keulen. Rosendaal ziet dat als een bewijs dat de materie nog steeds gevoelig ligt. Woensdag 22 februari wordt in Nijmegen het bombardement officieel herdacht: programma: 12:00: Gebedsdienst Sint-Stevenskerk 13:00: Officiële herdenking bij monument De Schommel, Raadhuishof 13:28: Luiden van de klokken, twee minuten stilte 13:15: Gelijktijdig met de herdenking bij De Schommel is er ook een herdenking op de Begraafplaats Daalseweg