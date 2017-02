Goed begin 2017 voor Focus Filmtheater Arnhem

ARNHEM - Het Focus Filmtheater in Arnhem kent een succesvol begin van 2017.

Dat is onder meer te danken aan films als La La Land, Moonlight en Manchester by the Sea. 'Een mooi aanbod. En januari, februari, maart is sowieso de beste periode', zegt directeur Henk Bitter.

Focus trok vorig jaar zo'n 65.000 bezoekers. Bitter denkt dit jaar op minimaal hetzelfde aantal uit te komen. 'Misschien kunnen we wel doorgroeien naar 70.000.'

Sluiting Rembrandt

In het jaarplan voor 2017 wordt uitgegaan van 58.000 bezoekers, maar toen dat plan werd opgesteld zat Stadsbioscoop Rembrandt er nog. Die bioscoop sloot 31 december te deuren. 'Dat betekent voor ons meer aanbod en voor de Arnhemmers minder keuze.'

Volgend jaar verhuist Focus van de Korenmarkt naar het Kerkplein. Het filmhuis gaat van drie naar vijf zalen. Het aantal bezoekers neemt dan flink toe, verwacht Bitter. 'Dat lijdt geen enkele twijfel.'