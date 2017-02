Managers aan de afwas bij Van der Valk Duiven

DUIVEN - Het was alle hens aan dek zondag bij het Van der Valk-hotel in Duiven. Door de waterstoring in de Liemers moest iedereen flink improviseren, van de schoonmakers tot de managers.

Nu is alles weer normaal, maar het was gisteren geen gewone zondag. 'We hadden een brunch voor 300 man', vertelt frontoffice manager Sander Kuiperij. 'Die gaat gewoon door. De afwas moest blijven staan tot gisteravond, maar iedereen tot aan de managers toe, heeft keihard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen.'

Sommige hotelgasten werden omgeboekt naar Lent of Arnhem. Dat kon niet bij iedereen: sommige hotelgasten hadden ook voor wellness gekozen en zonder water is dat lastig. In Arnhem en Lent is geen wellness aanwezig en dus moesten die gasten naar Almere of Enschede.

'Op een gegeven moment maak je de keus om de gasten uit te boeken,' vertelt Kuiperij. Volgens hem waren er wel klachten van hotelgasten die zonder water zaten, 'maar ook voor ons was het een overmachtssituatie.'

Dure koffie

Het hotel zat tot de nok toe vol, alle 140 kamers waren bezet. Die konden in de avond pas weer worden schoongemaakt. 'Alle schoonmakers zijn gisteren gebleven', vertelt Kuiperij, 'alle lof voor hen, want er is met man en macht gewerkt.'

Dan was er nog de koffie. Zonder water is het lastig om die te serveren en dus werden daarvoor flessen bronwater aangebroken. 'Dure koffie', grapt Kuiperij. Uiteindelijk kreeg het hotel aan het eind van de middag weer water.