Arnhemse wethouder scheldt op SGP-poppetje: Op de knietjes en inenten, viezerik!

ARNHEM - 'Keesie ik ben je God. Als ik je vergeet eten te geven, dan is dat Mijn wil. Eerst maar even inenten, viezerik'. Het zijn uitspraken op Twitter van Gerrie Elfrink, wethouder van de gemeente Arnhem, gericht aan zijn Kamergotchi Kees van der Staaij van de SGP. En 'Op de knietjes, Keesie!'

De Kamergotchi is gelanceerd door Arjen Lubach. Bij de app krijg je een politicus toegewezen waarvoor je moet zorgen. Het is gebaseerd op de Tamagotchi, een spelletje dat eind jaren 90 mateloos populair was.

Elfrink moet zorg dragen voor Kees van der Staaij, voorman van de SGP. 'Het is bovenal een spel en voor mij is het belangrijk dat kinderen en mijn Kamergotchi worden ingeënt. Dat heb ik op een humoristische manier opgeschreven, maar wel met een onderliggende boodschap.' De toevoeging viezerik is volgens Elfrink aan zijn Kamergotchi gericht. Ook de uitspraak over op de knietjes Kees is volgens de wethouder gericht aan Kamergotchi Kees, om hem van eten te kunnen voorzien.

Kwetsend

Op sociale media krijgt Elfrink zowel positieve als negatieve reacties. 'Sommige mensen vinden het kwetsend, dat moeten mensen zelf weten. Ik heb het humoristisch opgeschreven en ik vind het vaccinatiebeleid van de SGP pas kwetsend. Het is belangrijk dat kinderen worden ingeënt en als die boodschap overkomt, neem ik op de koop toe dat mensen mij vervelend vinden', zegt de Arnhemse wethouder.

In een reactie laat de SGP weten er geen aandacht aan te willen schenken. 'Dat is voor zijn rekening, maar het is ver onder de maat en SP-onwaardig', aldus een woordvoerder.