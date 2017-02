Hotelgast weigert rekening te betalen en klimt met koffer en al over schutting

BARCHEM - Een oplichter die al enkele dagen in Boetiek Hotel BonAparte in Barchem verbleef, is het hotel uitgevlucht om zo de rekening te ontlopen. De politie wist hem in de kraag te vatten. Het bleek een veelpleger te zijn.

De man had via internet een kamer geboekt, meldt de politie van Lochem op Facebook. In de dagen dat hij er zat, had hij onder meer gebruikgemaakt van het ontbijt, de lunch en het diner. Omdat de rekening al aardig opliep, werd de man zondag gevraagd een tussentijdse aanbetaling te doen. De man had daar geen trek in en zette het op een lopen. Hij klom met zijn bagage over de schutting.

Medewerkers van het hotel zetten de achtervolging in; ze zagen hem op de Veenweg. Ze probeerden met hem in gesprek te gaan, maar hij wilde nergens aan meewerken.

Opgetrommelde agenten kwamen erachter dat de man een valse naam had gebruikt. Een blik in de politiesystemen leerde dat de man vaker is aangehouden voor het niet betalen van rekeningen. De man zit vast in het cellencomplex in Doetinchem.