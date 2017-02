Clubs met Ballen - 22 februari 2017

Riny ter Haar

ARNHEM - Eindelijk wordt er weer gevoetbald door onze Gelderse clubs in de Tweede Divisie. Deze week zijn we bij de wedstrijd TEC - Koninklijke HFC en volgen we speaker Riny die zijn club met 2-0 ziet winnen van degradatieconcurrent HFC.

Naast zijn werkzaamheden voor Stads TV Tiel is hij twee-wekelijks als speaker langs het veld van TEC te vinden en wij lopen een dagje met hem mee. De Treffers Groesbeek en carnaval zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dus is de kantine van De Treffers de komende dagen een feestbolwerk. Afgelopen week mocht hun eigen prins Ummenie d'n 57e het carnaval op Sportpark Zuid aftrappen. FC Lienden Hoofdsponsors Nico Wagenvoort en Adri Timmer zijn naast bestuursleden ook fanatieke supporters van FC Lienden. Deze markante mannen volgen de club overal. Onze verslaggever trok afgelopen weekend tijdens de uitwedstrijd tegen Barendrecht een dagje met de mannen op. Jong Vitesse Ook een betaald voetbal organisatie als Vitesse kent vele vrijwilligers. Joop Becks is zo iemand die met veel plezier spelers van Jong Vitesse van school ophaalt en naar het trainingscomplex rijd. De gepensioneerde supporter van Vitesse wil nog niet achter de geraniums zitten en is met plezier meerdere dagen per week actief op zijn busje.