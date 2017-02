'Nieuwe wisentstier in april op de Veluwe'

Archieffoto

RADIO KOOTWIJK - De verwachting is dat de nieuwe wisentstier in april rondloopt bij Radio Kootwijk. Dat zegt stichting Wisent op de Veluwe. De hoop was dat het dier in maart al naar Gelderland zou kunnen komen, maar dat gaat niet lukken.

Wisenten zijn Europese bizons die met uitsterven worden bedreigd. De Veluwe is de derde plek in Nederland waar de dieren lopen. Om de beschermde diersoort in stand te houden worden ze over heel Europa uitgezet. 'De stier komt in elk geval', zegt voorzitter Jan Wolleswinkel van de stichting. Hij wil er ook graag een drachtige koe bij. 'Als praktisch mens zeg ik: als je toch rijdt, neem dan een koe mee. En er zijn koeien en een stier nodig om voort te kunnen planten.' Een jaar geleden kwamen drie wisenten naar de Veluwe: een stier en twee koeien. Binnen twee maanden werd een kalfje geboren en ging de stier dood. Het dier had een onbekend scherp voorwerp ingeslikt, waardoor één van zijn magen zwaar beschadigd was.