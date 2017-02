Emile Ratelband wil Peter Jan Rens failliet laten verklaren: 'Don't fuck with me'

ARNHEM - Arnhemmer Emile Ratelband stapt naar de rechtbank om Peter Jan Rens persoonlijk failliet te laten verklaren. De positiviteitsgoeroe zegt dat hij nog steeds 6000 euro tegoed heeft van de voormalige Meneer Kaktus.

'Ik heb hem geholpen, zodat hij in zijn huis kan blijven', zegt Ratelband tegen Omroep Gelderland. 'Maar hij blijkt het niet te gebruiken om de huur van te betalen, maar om allerlei spullen van te kopen. Zoals computers.'

Rens heeft hem wel iets terugbetaald. 'Ja, 350 euro. Maar hij verdient met zijn realityshow 2,5 ton, dus hij kan het gerust allemaal terugbetalen.' Ratelband stond in Tiel al eens vergeefs bij Rens aan de deur.

Don't fuck with me

Ratelband riep mensen via zijn Facebook-pagina op zich bij hem te melden als ze ook nog geld van Rens tegoed hebben. 'Dat leverde 70 à 80 reacties op. Er zaten mensen bij die in de bijstand of de WW zitten, van wie hij 125 euro heeft gestolen. Het is schandalig. Ik wil gerechtigheid zien. Don't fuck with me.'

Het is nog niet bekend wanneer de zaak dient.

