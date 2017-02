U mag het zeggen: wat kan er in Gelderland mooier?

ARNHEM - U loopt in Gelderland over straat en denkt: 'Dit stukje mag wel een beetje mooier.' Herkent u dat? Dan is het nu uw kans.

De provincie Gelderland roept iedereen op om met ideeën te komen om Gelderland mooier te maken. Het beste idee wint 10.000 euro. Er is ook een aanmoedigingsprijs van 5000 euro.

Maar Gelderland is toch al heel mooi, gedeputeerde Josan Meijers? 'Gelderland is prachtig, maar het kan altijd mooier. We kennen het allemaal wel: dan loop je ergens en denk je: wat is dit al een tijd een rommeltje. Maar je kunt ook denken: wat is dit schitterend en wat moeten we doen om het zo te houden of nog mooier te maken?'

Gedeputeerde Josan Meijers gaf maandagmorgen een toelichting op Radio Gelderland:

Allerlei ideeën zijn welkom, of het nou om natuur of om een gebouw gaat. 'We steken het zo breed mogelijk in', zegt Meijers. 'Zodat iedereen vanuit zijn eigen achtergrond kan kijken. We zijn allemaal anders. Iedereen valt iets anders op.'

Heeft u een mooi idee? Dat kunt u dat tot 7 mei doorgeven aan de provincie. Op 7 juni, tijdens het Provinciaal Jaarcongres in Harderwijk, wordt de winnaar bekendgemaakt.

