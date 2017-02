Auto brandt uit in Oosterbeek

Foto: Roland Heitink

OOSTERBEEK - Een geparkeerde auto aan de Bato'sweg in Oosterbeek is maandagmorgen vroeg in brand gevlogen.

De brand werd rond 5.10 uur ontdekt door buurtbewoners, die meerdere knallen hoorden. De achterkant stond in brand. De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de wagen als verloren moet worden beschouwd. Tijdens het blussen bleek dat de auto ook aan de voorkant brandschade heeft. Een bergingsbedrijf heeft de wagen opgehaald. De technische recherche doet onderzoek.