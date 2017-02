METEREN - Een ongeluk op de A15 bij Meteren leidt nog tot veel vertraging.

Het ongeluk gebeurde in de richting Nijmegen. De file daar is opgelost. In de richting van Gorinchem staat nog 10 km file. Op het hoogtepunt stond er 14 km.

Het verkeer werd bij Meteren via de af- en oprit geleid. De rijstroken zijn er inmiddels weer open, meldt de weginspecteur:

De omleiding vanaf knooppunt Valburg is opgeheven.

