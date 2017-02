Lastiger parkeren bij station Dieren

DIEREN - Het sinds maandag lastiger om met de auto te parkeren bij het station in Dieren. Het parkeerterrein op de hoek Noorder Parallelweg - Koningin Julianalaan is sinds maandagochtend 06.00 uur afgesloten.

De afsluiting heeft te maken met Traverse Dieren, het verkeersproject om de doorstroming van het verkeer door Dieren te verbeteren. Op het parkeerterrein wordt een voetgangersbrug in elkaar gezet.

Door de afsluiting van het parkeerterrein blijven er weinig mogelijkheden over om de auto te parkeren bij het station. De gemeente Rheden adviseert om met de fiets of bus naar het station te komen of een ander treinstation te pakken. Auto’s die vanaf maandag nog op het parkeerterrein staan worden weggesleept.

De brug komt in delen vanuit de fabriek in Almelo naar het parkeerterrein. Dit gebeurt tussen 23 februari en 5 april in de avond en nacht. Dit kan voor omwonenden geluidsoverlast opleveren. Op zaterdag 8 april wordt de voetgangersbrug op het station geplaatst.