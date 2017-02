Gratis schoon drinkwater voor scholen en huisartsen na grote waterstoring

Waterflessen op de kazerne. Foto: Omroep Gelderland

ZEVENAAR - Alle scholen en huisartsen in het gebied dat dit weekend was getroffen door de grote waterstoring in de Liemers kunnen maandagochtend gratis schoon drinkwater ophalen bij brandweerkazernes. Dat meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Midden.

Door twee waterleidingbreuken zaten 30.000 huishoudens in de gemeenten Doesburg, Rijnwaarden, Zevenaar en een klein deel van Rheden bijna 24 uur zonder water. Inmiddels komt er weer water uit de kraan dankzij een noodoplossing. Niet overal is de waterdruk goed en bovendien adviseert waterbedrijf Vitens om het water uit voorzorg eerst drie minuten te koken en daarna pas te drinken. Douchen en wassen kan wel gewoon. Water afhalen op brandweerkazernes Daarom kunnen huisartsen en alle scholen maandagochtend vanaf 08.00 uur gratis flessen water ophalen bij de brandweerkazernes in Doesburg, Giesbeek, Zevenaar, Lobith, Pannerden, Duiven en Rheden. Bij kinderdagverblijven, consultatiebureaus, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen wordt vanaf 07.30 uur water bezorgd. Dat gebeurde zondagavond al bij kwetsbare groepen, zoals bewoners van verpleeghuis- en verzorgingshuizen. Met vrachtwagens werden in totaal 20.000 waterflessen van 5 liter naar kazernes in het getroffen gebied gebracht. Daarna werden de waterflessen bezorgd. Elke bewoner kreeg 15 liter water. Dialysepatiënten moet van Zevenaar naar Arnhem Ziekenhuis Rijnstate in Zevenaar kan nog geen gebruik maken van het water uit de kraan. Het water kan nog bruin zijn en het ziekenhuis wil daarom geen enkel risico nemen. De patiënten krijgen flesjes water. Dialysepatiënten die maandagochtend een afspraak in Zevenaar hebben worden verplaatst naar Arnhem. Voor de middaggroep wordt maandagochtend bekeken of er maatregelen moeten worden genomen. Operaties en polikliniekbezoek kunnen gewoon doorgaan.