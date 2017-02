De Liemers zat een dag zonder water, waterflessen vlogen uit de supermarkt

ZEVENAAR - Een dag zonder dat er een druppel uit de kraan kwam. Het was dit weekend voor de inwoners van de gemeenten Zevenaar, Doesburg, Rijnwaarden en een klein deel van Rheden even behelpen door een grote waterstoring in het gebied. Ongeveer 30.000 huishoudens waren getroffen.

De ellende begon zaterdagavond. Een leiding in Havikerwaard bij Ellecom barstte door nog onbekende oorzaak. En ook tweede leiding in de buurt begaf het. In de ochtend werden de inwoners van het gebied wakker zonder een warme douche en een kopje koffie. In veel supermarkten was een run ontstaan op drinkwater, met lege schappen tot gevolg.

Sinds zondagavond stroomt er weer water uit de kraan dankzij een omleiding, maar de waterdruk is nog niet overal op orde. Ondertussen werken medewerkers van Vitens met man en macht door om de twee leidingen te repareren.

Uit voorzorg kregen zondagavond bewoners van verzorgingshuis- en verpleeghuizen flessen water. Vrachtwagens met in totaal 20.000 flessen water van 5 liter werden overal bezorgd.

De inwoners krijgen de komende dagen het advies om het water uit de kraan eerst drie minuten te koken en daarna pas te drinken. Volgens Vitens kan het water mogelijk niet overval schoon zijn en daarom geeft het waterbedrijf uit voorzorg dit advies.

Maandagochtend worden watermonsters genomen. Pas uiterlijk donderdagochtend wordt de uitslag verwacht en tot die tijd blijft het kookadvies van kracht.

De hele dag was de storing van minuut tot minuut te volgen via de site en app. Kijk alle verhalen terug in ons liveblog.

Zie ook:

Liveblog: 'Zeer grote calamiteit

Liveblog: er komt weer water uit de kraan

Neem geen risico: komende dagen eerst water koken na grote waterstoring

Water uit de kraan, maar ook uit het plafond