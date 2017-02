Niets doen is geen optie voor de Bommelerwaard

VELDDRIEL - Niets doen is geen optie voor de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel. Dat blijkt uit het rapport van bureau Berenschot naar de gewenste bestuurlijke toekomst van de Bommelerwaard. Volgens het bureau is een volledige fusie tussen de gemeenten de beste optie. Dat leidt tot een betere bestuurbaarheid van het gebied en het beheersen van de kosten.

Berenschot stelt vast dat daar wel eerst voldoende draagvlak voor nodig is. Het onderzoeksbureau merkt op dat de gemeente Zaltbommel niet warm loopt voor een volledige gemeentelijke herindeling. Berenschot adviseert dan ook om het komende jaar meer ambtelijke samenwerking in gang te zetten en de bevolking te raadplegen over een eventueel samengaan van de twee gemeentes in de toekomst.

Financieel gezonde gemeentes

Zowel Zaltbommel als Maasdriel zijn financieel gezond genoeg om in de toekomst tegenvallers te kunnen opvangen. Maasdriel heeft daarbij wel de beste positie. Berenschot houdt wel vast aan verdere samenwerking tussen de gemeentes in de toekomst. Het bureau adviseert om op 1 januari 2019 tot één ambtelijke organisatie te komen.