Neem geen risico: komende dagen eerst water koken na grote waterstoring

ARNHEM - Kook het water uit de kraan eerst drie minuten voordat je het gaat drinken. Dat advies krijgen inwoners van de gemeenten Doesburg, Rijnwaarden, Zevenaar en een klein van de gemeente Rheden na de grote waterstoring in het gebied.

Ruim 30.000 huishoudens en bedrijven zaten dit weekend bijna 24 uur zonder water door twee kapotte leidingen. Inmiddels stroomt er weer water uit de kraan dankzij een omleiding, maar Vitens geeft wel een waarschuwing als inwoners van het gebied het water willen drinken.

Het water kan niet helemaal schoon zijn, maar de risico's zijn volgens Vitens minimaal. 'Het kookadvies is puur preventief. Wij willen absoluut geen risico nemen. Daarom gaan we het water bemonsteren en uitgebreid testen in ons laboratorium. Totdat de uitslagen er zijn raden wij u aan het water voor consumptie drie minuten te koken', meldt Vitens.

De watermonsters worden maandagochtend genomen en naar het laboratorium gestuurd. De uitslag van dit onderzoek is pas uiterlijk donderdag bekend. 'Het bemonsteren van water is uiterst secuur werk. Dit neemt helaas veel tijd in beslag', meldt Vitens.

Het water is wel gewoon te gebruiken om te douchen, wassen en ander huishoudelijk gebruik. Alleen wie het water wil drinken moet het eerst drie minuten koken.