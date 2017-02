Liveblog: weer water in de Liemers, dit is de boosdoener

ARNHEM - Er is weer water in de Liemers, dat meldt Vitens vanochtend. Er is een tijdelijke oplossing bedacht, waardoor mensen vandaag normaal water zouden moeten hebben. Vanavond wordt de waterleidingbreuk definitief gerepareerd. Dan zou alles weer als vanouds moeten werken. Het advies om kraanwater eerst drie minuten te koken blijft vandaag voor de zekerheid van kracht. Douchen en wassen kan wel gewoon.

11.00 Ziekenhuis Rijnstate in Zevenaar heeft een watertank voor het ziekenhuis staan. Nierpatiënten kunnen door de eigen watervoorziening weer in het ziekenhuis dialyseren. Het kraanwater is daar nu niet schoon genoeg voor.

10.40 Dit is de boosdoener..

10.35 De veiligheidsregio roept ouders op om hun kinderen morgen extra water mee naar school te geven dat van te voren gekookt is. Vandaag bracht de brandweer water rond, maar morgen niet meer. Voor dan zouden ouders genoeg tijd hebben om zelf water klaar te maken.

10.20 Er komt bruin water uit de kraan in Wehl. Volgens Vitens komt dat, omdat ze de het water weer aan het omleiden zijn naar de oude situatie. In de loop van de dag zou dat klaar moeten zijn. Het bruine water zou niet schadelijk of vies zijn. Als je de kraan een minuut laat lopen, is het weer weg. Toch blijft het advies om het eerst te koken, voordat je het drinkt.

9.20 De veiligheidsregio heeft nog heel wat flessen achter de hand

9.17 Er is een nieuwe voorraad water aangekomen bij de kazerne in Zevenaar

Verslaggever Jan Sommerdijk sprak daar met de brandweer.

9.00 Burgemeester Loes van der Meijs van Doesburg is blij met hoe het gaat vanochtend. 'Het is geweldig hoe de inzet en de aanvoer is', zegt ze. 'Ook de communicatie gaat goed. Als ik dat zie kan ik alleen maar bewondering hebben.'

8.50 Op basisschool de Horizon in Doesburg delen ze water uit.

8.40 Ook in Zevenaar zijn ze door het water heen. Eerder was dat in Doesburg het geval. Toen werd er water uit Zevenaar gehaald om het tekort aan te vullen. Er zijn nu vrachtwagens onderweg naar Zevenaar met veel water. De brandweer draait op volle toeren. Ze brengen veel flessen rond in de regio bij scholen en zorginstellingen. Verslaggever Jan Sommerdijk is in Zevenaar.

8.35 Het Rijnstate Ziekenhuis in Zevenaar heeft gisteren 9 patiënten doorgestuurd naar Arnhem om te dialyseren. Daar is volledig schoon water voor nodig. Vandaag krijgt het ziekenhuis een watertank voor de deur, zodat nierpatiënten gewoon naar het Rijnstate kunnen komen.

8.20 Verslaggever Steven Ophoff spreekt met commandant Vincent Kreileman in de kazerne in Doesburg. Daar hadden ze een tekort aan waterflessen. Inmiddels is er nieuwe voorraad uit Zevenaar gekomen.

8.20 Allard Schimmel van de veiligheidsregio Gelderland-Midden geeft een update over de situatie vandaag

8.17 Het loopt nog geen storm op de kazerne in Zevenaar

8.15 Er is weer nieuwe voorraad in de kazerne in Doesburg

7.50 In de kazerne in Doesburg zijn ze door het water heen dat ze gratis uitdelen aan scholen en huisartsen. Ze gaan in Zevenaar extra voorraad halen. Scholen en huisartsen die nu langskomen moeten dus nog even wachten. Later op de dag wordt het water daar bezorgd.

7.15 Verslaggever Steven Ophoff gaat kijken op de plaats waar eerder in Ellecom de waterleiding brak

7.10 Een kinderboerderij in Zevenaar vraagt zich af of ze ook gratis drinkwater kunnen krijgen. Volgens de veiligheidsregio kunnen dieren gewoon water uit de kraan drinken.

7.08 Op deze adressen kunnen scholen en huisartsen gratis drinkwater ophalen vanaf 8.00

7.03 Het kookadvies blijft nog 48 uur geldig

7.00 Het informatienummer van de veiligheidsregio is weer bereikbaar

6.10 Allard Schimmel van veiligheidsregio Gelderland-Midden vertelt op radio Gelderland over de stand van zaken

6.00 Vitens en de veiligheidsregio melden dat er weer water is in de Liemers. Er is een tijdelijke oplossing bedacht. Via een omleiding komt het water nu uit Arnhem in plaats van uit Ellecom. En de waterreservoirs zijn vannacht bijgevuld, waardoor Vitens extra water achter de hand heeft als het toch fout gaat.

Kookadvies preventief

Ruim 30.000 huishoudens en bedrijven zaten dit weekend bijna 24 uur zonder water door een kapotte leiding. Inmiddels stroomt er weer water uit de kraan dankzij een omleiding, maar Vitens geeft wel een waarschuwing als inwoners van het gebied het water willen drinken.

Het water kan niet helemaal schoon zijn, maar de risico's zijn volgens Vitens minimaal. 'Het kookadvies is puur preventief. Wij willen absoluut geen risico nemen. Daarom gaan we het water bemonsteren en uitgebreid testen in ons laboratorium. Totdat de uitslagen er zijn raden wij u aan het water voor consumptie drie minuten te koken', meldt Vitens.

De watermonsters worden maandagochtend genomen en naar het laboratorium gestuurd. De uitslag van dit onderzoek is pas uiterlijk donderdag bekend. 'Het bemonsteren van water is uiterst secuur werk. Dit neemt helaas veel tijd in beslag', meldt Vitens.