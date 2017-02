Er worden weer bomen gekapt in Epe

EPE - De provincie start vandaag weer met het kappen van de laatste ruim honderd bomen langs de Heerderweg in Epe. De Heerderweg is afgesloten, het verkeer wordt omgeleid.

De bomenkap werd vertraagd vanwege juridische procedures. Nu dat achter de rug is, start de provincie weer met de bomenkap. Daar is haast bij, omdat de provincie voor het begin van het broedseizoen de bomen gekapt wil hebben. De bomenkap is nodig voor het opknappen van de Heerderweg en de aanleg van een fietspad.

Verkeersregelaars ingezet

De weg wordt afgezet tussen 08.30 uur en 16.00 uur. De huizen aan de Heerderweg blijven bereikbaar, al kan er soms enig oponthoud zijn. Er worden verkeersregelaars ingezet, om het verkeer in goede banen te leiden.

Omrijden via de A50

Mensen die uit Heerde komen of uit het noorden over de A50 en naar Epe willen, worden omgeleid over de A50. Omgekeerd mensen die vanuit Epe naar Heerde willen, worden in omgekeerde richting over de A50 omgeleid.

Spreekuur

Tijdens de werkzaamheden houdt de provincie iedere woensdag spreekuur van 12.00 tot 13.00 uur in De Keet, Eperweg 55.