Bomen kappen, afval scheiden en win 10.000 euro. Dit is het nieuws van maandag 20 februari

Foto: Pixabay

ARNHEM - Goedemorgen! Moet u vandaag in Epe zijn? Houd er rekening mee dat Heerderweg is afgezet, vanwege de bomenkap die vandaag weer van start gaat. En de provincie heeft een mooie beloning voor ideeën om Gelderland mooier te maken. Kinderen in Dinxperlo weten na vandaag alles over afval scheiden. Dit is het nieuws van maandag 20 februari.

Maak Gelderland mooier De provincie Gelderland looft een prijs van 10.000 euro uit voor mensen die een idee hebben om Gelderland mooier te maken. De bedoeling is om met dat geld de ideeën verder uit te werken. Iedereen die een mooi idee heeft, kan tot 7 mei 2017 zijn plan kwijt bij maakgelderlandmooier. Op 7 juni, tijdens het Provinciaal Jaarcongres, wordt de winnaar bekendgemaakt. Les in afvalscheiding Waar laat je een lege chipszak? En hoe lang duurt het eer een blikje is afgebroken in de natuur? De leerlingen van twee basisscholen in Dinxperlo krijgen vandaag les in afval scheiden. Wethouder Nijland reikt aan de scholen bordjes uit met de tekst: ‘Onze school is Supporter van Mooi Schoon’ Bomenkap Epe gaat verder Vanaf vandaag wordt het tweede deel van de 225 bomen aan de Heerderweg in Epe gekapt. Het werk duurt ongeveer drie weken. Het kappen van bomen lag tijdelijk stil als gevolg van een procedure bij de rechter. De weg wordt afgezet tussen 08.30 uur en 16.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid en verkeersregelaars worden ingezet.