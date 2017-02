ZEVENAAR - Niet iedereen is blij dat er weer water uit de kraan komt, na de urenlange grote waterstoring. Op verschillende plekken komt er niet alleen water uit de kraan, maar ook uit het plafond.

'Overdruk in de leiding', dat is de verklaring die Monique Boerboom uit Zevenaar krijgt, als de waterplekken zichtbaar worden in het plafond. 'Eerst heb je geen water, nu is het teveel.'

Ook Bas Spoel uit Zevenaar heeft met precies dezelfde kwaal te maken, zo vertelt hij op Twitter.

Sinds zaterdagavond 21.00 uur zitten zo'n 30.000 huishoudens in de gemeenten Doesburg, Zevenaar, Rijnwaarden en een stukje van de gemeente Rheden zonder water. Sinds zondagmiddag 16.30 uur komen er steeds meer meldingen van mensen bij wie weer water uit de kraan komt.

