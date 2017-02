Jonge Vitesse-back Faye: 'Traore? Die heb ik vandaag niet gezien'

ARNHEM - Vitessenaar Lassana Faye maakte vandaag zijn competitiedebuut voor de Arnhemmers. En dat was niet in de minste wedstrijd. Het grote Ajax was de tegenstander en Traore, de normaal zo gevaarlijke buitenspeler, stond tegenover hem.

Maar Faye kondigde het voor de wedstrijd al aan. 'Ik ben voor niemand bang, zelfs voor Cristiano Ronaldo niet'. Dus dan was Traore ook een koud kunstje. 'Persoonlijk vond ik het zeer goed gaan. Ik heb Traore vandaag niet gezien.'

Dat zegt de jonge back met alle zelfvertrouwen. 'Maar ik zie het ook als normaal. Het is mijn taak om hem uit te schakelen, ongeacht wie het is. Het is hij of ik én ik ga het niet zijn.' Uiteindelijk lukte het Faye ook om Traore gewisseld te krijgen.

Geen zenuwen

Al met al leek het ook niet alsof Faye veel zenuwen had voor de wedstrijd van vandaag. 'Nee, die had ik ook niet. Tegen Jodan Boys (bekerwedstrijd waarin hij zijn debuut maakte) had ik dat meer. Toen was het ook mijn eerste keer, vandaag heb ik volwassener gespeeld.'

Of Faye volgende week in de uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles weer gaat spelen is nog maar de vraag. Dat hangt van de fitheid van Arnold Kruiswijk af, maar als het aan de van oorsprong Rotterdammer ligt speelt hij gewoon weer. 'Met Gods wil sta ik dan weer basis.'