Buttner maakt met gebroken hand rentree bij Vitesse

ARNHEM - Hoewel Vitesse vandaag thuis met 1-0 verloor van Ajax, was er aan Arnhemse zijde ook goed nieuws. Verloren zoon Alexander Büttner maakte vandaag zijn rentree in het geel-zwart. Hij speelde een kwartiertje mee, maar deed na afloop een opmerkelijke onthulling. 'Ik heb een gebroken hand'.

Maar met die gebroken hand maakte hij wel weer zijn eerste minuten voor de Arnhemmers sinds zijn terugkeer. 'Het voelt goed. Hier heb ik lang naar toegewerkt en ik word beloond in een mooie wedstrijd tegen Ajax. Het maakte mij niet uit in welke wedstrijd ik zou spelen, maar wel zo snel mogelijk. Het is mooi dat het nu tegen Ajax is.'

Op de vraag op hoeveel procent Büttner nu zit kon de back nog geen antwoord geven. 'Ik ben op de goede weg en ik doe er alles aan. Ik train twee à drie keer per dag. Het is jammer dat ik zo'n achterstand moet wegwerken, maar het is nu eenmaal zo.'

Problemen

Toch waren minuten deze week niet vanzelfsprekend, zegt de Achterhoeker. 'Ik had deze week wat problemen met mijn hamstring en ik heb mijn hand gebroken. Er is iemand op de training op gaan staan, dat kan gebeuren. Al met al is het nu een kwartiertje, maar dat gaat steeds meer worden hoop ik.'

Dat lijken de fans ook te hopen, want de back werd met luid gezang onthaald. 'Dat is fantastisch. Ik ben lang weggeweest. Als ze dan zo reageren dan geeft dat een boost aan mij. Ik kan niet wachten op meer wedstrijden.'