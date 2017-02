Room eindelijk penaltykiller: "Maar geen issue voor mij"

ARNHEM - Eloy Room stopte voor het eerst een strafschop in de eredivisie.

De doelman van Vitesse keerde de inzet van Davy Klaassen tegen Ajax en is nu eindelijk een penaltykiller. "Het was gewoon focussen. Ik heb verder niet naar beelden gekeken van tevoren. Ik deed het puur op gevoel. Mooi om op deze manier een keer belangrijk te zijn. Maar het was voor mij niet zo'n issue. Ik had in de beker al wel eens een strafschop gestopt, maar nog niet in de eredivisie."

Room baalde dat het uiteindelijk geen punten opleverde. "Onze eerste helft was slordig, maar de goal van Ajax viel uit het niets na een wel of niet overtreding. We stonden toen ook niet goed. De tweede helft was beter, toen hadden we wel kansen. Tegen alle grote ploegen komen we wel mee en we hoeven voor niemand bang te zijn. Dat zag je ook tegen Feyenoord voor de beker. Maar in de competitie staan we steeds met lege handen."