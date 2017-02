Caravan met zwaar vuurwerk vernield

Foto: archief Omroep Gelderland

KOTTEN - Op een camping in Kotten, in de buurt van Winterswijk, is met zwaar vuurwerk een caravan vernield. Dat meldt wijkagent Willem Saris op Twitter.

Volgens de politieman is het zaterdagavond rond 23.00 uur gebeurd. Of er op het moment van de explosie mensen in de caravan zaten, is niet duidelijk.