Hulpdiensten delen water uit, grote waterstoring Liemers duurt de hele avond

ARNHEM - De grote waterstoring in de gemeenten Doesburg, Zevenaar, Rijnwaarden en een stukje van de gemeente Rheden duurt waarschijnlijk nog de hele avond. Ongeveer 30.000 aansluitingen zijn door de storing getroffen. De Veiligheidsregio laat drinkwater per vrachtwagen aanrukken zodat kwetsbare mensen voorzien zijn van water.

In totaal zijn twee waterleidingen lek geraakt. Zaterdagavond barstte rond 21.00 uur een leiding onder de IJssel, waarschijnlijk barstte de tweede nabijgelegen leiding door overdruk.

In veel supermarkten is een run ontstaan op drinkwater, met lege schappen tot gevolg. 'Om kwetsbare mensen te beschermen hebben we besloten om de nooddrinkwatervoorziening op gang te brengen', zegt Allard Schimmel van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. 'Het gaat vooral om instellingen waar kwetsbare mensen wonen, zoals ouderen. Maar er wordt ook breder gekeken. Het Rijnstate ziekenhuis in Zevenaar heeft een eigen watervoorziening voor noodgevallen.'

Storing van deze omvang en duur zeer uitzonderlijk

Volgens Allard Schimmel is het zeer uitzonderlijk dat het scenario uit de kast wordt gehaald. 'Ik kan het me niet herinneren dat we ooit een drinkwaterstoring van deze omvang en duur hebben gehad in de regio Gelderland-Midden.'

Water in de loop van de avond geleverd

Het water wordt met vrachtwagens naar het getroffen gebied vervoerd. Het wordt waarschijnlijk in jerrycans van 5 liter geleverd. De vrachtwagens gaan vanmiddag rijden. 'Desnoods laten we de vrachtwagens halverwege omkeren als het probleem voor die tijd is verholpen', zegt Schimmel.

Ook noodscenario voor maandag uit de kast

Op de achtergrond worden ook voorbereidingen getroffen om alle 30.000 getroffen aansluitingen te voorzien van drinkwater. Schimmel: 'Het kan zijn dat er vanmiddag weer water uit de kraan komt, maar daar kunnen we niet op wachten. Je moet nu al met de voorbereidingen beginnen, anders ben je te laat. Dan heb je het over hele praktische zaken: wie verdeelt het water, wordt het uitgedeeld in flessen of moeten mensen zelf iets meenemen.'