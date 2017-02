Winkelmedewerkers duiken op agressieve dief

BARNEVELD - Winkelmedewerkers in Barneveld hebben zaterdagmiddag een agressieve dief overmeesterd en overgedragen aan de politie.

De man van 34 had sterke drank buitgemaakt en was er vervolgens via de nooduitgang vandoor gegaan. Enkele medewerkers betrapten hem en zetten de achtervolging in.

Agressief

Op de Burgemeester Kuntzelaan kon de dief in de kraag worden gevat. Dat ging niet zonder slag of stoot, want de agressieve man verzette zich hevig. Ook bespuugde hij omstanders.

Toen de politie ter plaatse kwam om de dief in te rekenen, lagen de medewerkers bovenop de vechtende verdachte. De man is daarop aangehouden en in de cel gezet.