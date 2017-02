Liveblog: er komt weer water uit de kraan, hulpdiensten delen toch 20.000 jerrycans uit

In supermarkten is geen water meer te krijgen. Foto: Arjan van den Berg

ZEVENAAR - De grote waterstoring in de gemeenten Doesburg, Zevenaar, Rijnwaarden en een stukje van de gemeente Rheden duurt waarschijnlijk nog de hele avond. Ongeveer 30.000 aansluitingen zijn door de storing getroffen.

19.16 De Veiligheidsregio adviseert om het water eerst te koken, omdat het water bruin kan zijn.

19.07 Er komt bijna overal weer water uit de kraan, meldt de Veiligheidsregio. Er is een noodoplossing gevonden om de gemeenten weer te voorzien van water. Wel is de druk laag en mogelijk is het water bruin. Het zou kunnen dat enkele huishoudens nog geen water hebben.

18.51 In de Havikerwaard wordt druk gewerkt om de twee kapotte leidingen te repareren. De eerste breuk is gevonden. Het water moet eerst worden weggepompt en daarna kan er pas gegraven worden. Vervolgens kan de kapotte leiding vervangen worden. Medewerkers van Vitens zoeken nog naar het tweede lek.

18.25 Eerste vrachtwagen komt aan in het gebied met jerrycans van 5 liter. In totaal worden 20.000 jerrycans gebracht. Eerst worden verzorgingshuis- en verpleeghuizen voorzien van water.

18.19 Niet iedereen is blij dat er weer water uit de kraan komt. Op verschillende plekken komt er niet alleen water uit de kraan, maar ook uit het plafond. 'Eerst heb je geen water, nu is het teveel', zegt Monique uit Zevenaar. Het hele verhaal lees je hier.

18.01 Inwoners van de getroffen gemeenten kunnen bij dringende vragen bellen met telefoonnummer 026 - 377 54 60. Het nummer is tot 22.00 uur bereikbaar.

17.44 Vitens verwacht het eerste lek vannacht te kunnen dichten. Het tweede lek is nog niet gevonden. Dat het straks donker wordt, hoeft de zoektocht niet te hinderen, zegt de woordvoerder van het waterbedrijf.

17.38 Dat er op steeds meer plaatsen weer water is, betekent niet dat iedereen in het getroffen gebied weer kan beschikken over water, zegt een woordvoerder van Vitens. De druk wordt in delen weer opgebouwd.

17.32 Een tip van de Veiligheidsregio. Huisdieren kunnen prima water drinken uit de vijver of opgevangen regenwater.

17.19 Kijk! In dit hotel in Doesburg kan weer een kopje koffie worden gezet voor de gasten.

17.15 Steeds meer mensen melden dat er weer water uit de kraan komt. Onder meer uit Doesburg, Lobith, Lathum, Zevenaar en Tolkamer krijgen we mailtjes en telefoontjes van mensen die weer kunnen douchen.

17.00 Op dit kaartje is de omvang van de storing te zien.

16.51 Ook bij verzorgingshuis Lobede in Tolkamer komt weer wat water uit de kraan. 'Het is een klein straaltje, de waterdruk is nog vrij laag maar je zou er wel een flesje mee kunnen vullen', aldus een medewerker.

16.45 De burgemeesters van Doesburg, Zevenaar, Rijnwaarden en Rheden worden om 17.00 uur bijgepraat over de situatie.

16.41 De Veiligheidsregio laat drinkwater per vrachtwagen aanrukken zodat kwetsbare mensen voorzien zijn van water, meldt woordvoerder Allard Schimmel van de Veiligheidsregio op Radio Gelderland.



16.33 Ook Stadshotel Doesburg meldt dat er weer water is. 'Het was erg vervelend, maar mensen hadden er wel begrip voor', zegt Rik Hendriks. 'Het is gewoon overmacht, we hebben ze een flesje wijn meegegeven om de pijn te verzachten.'

16.29 Er komen meer meldingen uit Doesburg en Zevenaar dat er weer water uit de kraan komt.

16.23 Marloes uit Zevenaar krijgt weer water uit de kraan, maar dat is nog niet overval het geval.

16.20 Bij de supermarkt in Doesburg wordt massaal water gekocht. Een nieuwe voorraad is binnen.

16.13 Door water om te leiden komt er op sommige plaatsen weer water met lage druk uit de kraan, meldt water Vitens. Er kan wel bruin water uit de kraan komen. Uitleg over bruin water vind je hier.

16.12 De Veiligheidsregio laat drinkwater per vrachtwagen aanrukken zodat kwetsbare mensen voorzien zijn van water. In totaal zijn twee waterleidingen lek geraakt.

