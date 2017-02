Man in gezicht geslagen bij beroving

Archieffoto

TIEL - Twee jongemannen zijn in de nacht van zaterdag op zondag beroofd in Tiel. De slachtoffers werden bedreigd met een mes en één van hen werd in het gezicht geslagen.

De drie daders sloegen rond 2.30 uur toe bij het tunneltje aan de Westroijensestraat. Beide slachtoffers werden door hen tegen een hek geduwd en vervolgens bedreigd. Het trio ging er uiteindelijk vandoor met de bankpasjes van de mannen. Beide slachtoffers hebben aangifte gedaan. Hun bankpasjes zijn nog diezelfde nacht teruggevonden tijdens het buurtonderzoek. Of ermee is gepind, is nog niet bekend. Het overvallenteam van de politie doet onderzoek.