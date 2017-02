Tennisser Wesley Koolhof verliest dubbelfinale Rotterdam

ROTTERDAM - Tennissers Wesley Koolhof uit Duiven en Matwé Middelkoop hebben de dubbelfinale van het ABN Amro-toernooi in Rotterdam verloren.

De twee waren zondag niet opgewassen tegen Ivan Dodig uit Kroatië en Marcel Granollers uit Spanje: 7-6 (5) en 6-3.

In de eerste set ging het nog gelijk op. Pas via een tiebreak pakten Dodig en Granollers setwinst. In het tweede bedrijf werden Koolhof en Middelkoop al vroeg gebroken. Het lukte hen niet om van een achterstand terug te komen.