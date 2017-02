Volleyballers Orion pakken nationale beker

ZWOLLE - De volleyballers van Orion hebben zondagmiddag de nationale beker gewonnen. De ploeg uit Doetinchem was met 3-1 te sterk voor het Apeldoornse Dynamo.

Orion won de eerste twee sets (23-25 en 26-28), maar verloor de derde met 25-19. De Doetinchemmers kwamen daarna weer sterk terug en pakten ook de vierde set (20-25).

De volleyballers van Orion. Foto: Omroep Gelderland

Graafschap-supporters op de tribune

Orion werd onder meer aangemoedigd door een tiental supporters van De Graafschap. Twee weken geleden gebeurde dat ook al.

Dynamo won de beker al negen keer. Voor Orion is het de derde maal. De Gelderse clubs speelden de finale in het uitverkochte Landstede Sportcentrum in Zwolle.