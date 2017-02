Vitesse komt net tekort tegen Ajax en verliest met 1-0 in Gelredome

ARNHEM - Vitesse heeft het Ajax behoorlijk lastig gemaakt in GelreDome, maar uiteindelijk verloren de Arnhemmers met 1-0. Door de nederlaag zakt Vitesse naar de achtste plaats.

94. Het zit erop, een 1-0 nederlaag dus voor Vitesse. De spelers zijn aangeslagen, want ze zullen het gevoel hebben dat er meer in zat.

91. Zit het er nog in voor de ploeg van Henk Fraser? Er is wel sprake van een slotoffensief.

90. Kans Vitesse, maar een inzet van Foor wordt gekeerd. Vier minuten extra tijd.

88. Miazga krijgt geel. Er zijn overigens meer dan 20.000 toeschouwers in GelreDome.

86. De eerste dieptepass van Ali wordt door niemand begrepen.

84. Daar is Alexander Büttner dan. Hij komt erin voor Faye. Ook de tegenvallende Nakamba gaat eraf en nog een debutant: Mukhtar Ali.

83. Baker haalt uit, maar Onana pakt zijn schot.

81. Vitesse put nieuwe moed uit de gemiste strafchop en zet aan voor een offensief. Ajax gokt op de counter.

77. Uitblinker Room stopt voor het eerst een penalty, van Klaassen. Vitesse blijft in de wedstrijd.

76. Foor tikt Ziyech aan: strafschop.

74. Heerlijke volley van Nathan, maar net naast.

73. Navarone Foor komt erin voor Tighadouini, die niet sterk speelde.

70. Lassana Faye doet het uitstekend. Hij wint veel duels en is aan de bal heel rustig.

65. Van Wolfswinkel komt net niet bij de bal bij een pass van Baker.

60. Adnane Tighadouini wordt regelmatig afgetroefd door zijn directe tegenstander Joël Veltman.

55. Drie man van Ajax vrij voor het doel, maar Guram Kashia kopt de bal knap weg.

53. Vitesse voert de druk nu echt op. Miazga was dichtbij de gelijkmaker.

51. Kevin Diks krijgt nu ook nog een gele kaart en moet de rest van de wedstrijd oppassen. Hij zit nog altijd slecht in de wedstrijd.

48. Klaassen haalt een kopbal van Ricky van Wolfswinkel van de lijn.

47. Schotje van oud-Vitessenaar Traoré, die vooral opvalt door zijn nieuwe look.

46. De tweede helft begint. Vitesse moet meer bieden om deze achterstand om te buigen.

45. De ruststand is 0-1. Dat is verdiend op grond van de veldverhoudingen, maar het doelpunt ontstond wel na een flater van arbiter Blom.

44. De beste man bij Vitesse is zonder meer doelman Eloy Room.

42. Prima vrije trap van Lewis Baker, Matt Miazga raakt de bal net niet lekker.

38. Marvelous Nakamba levert de bal dom in met een breedtepass. Maar Dolberg kan niet profiteren, omdat Room prima redt.

36. Vitesse heeft het lastig, vooral Kevin Diks komt vaak in de problemen als Younes binnendoor komt.

33. Een voorzet van Viergever valt zomaar op de kruising.

33. Henk Fraser is nog steeds boos over wat er vooraf ging aan de 0-1.

31. Een vrije trap van Schöne gaat net naast.

27. Onrecht in GelreDome. Ziyech tikt Milot Rashica aan, maar scheidsrechter Blom ziet er niks in. En uit de tegenaanval maakt Klaassen vervolgens 0-1.

25. Tighadouini is dreigend, maar draait eerst naar zijn rechtervoet, om dan uiteindelijk toch met links uit te halen. Onana redt met de voet.

24. Lassana Faye blijft voorlopig keurig overeind bij zijn debuut.

22. Henk Fraser is nog niet helemaal tevreden met wat hij ziet.

18. Room redt met de voeten op een inzet van Younes.

15. Het eerste kwartier is redelijk in evenwicht, al heeft Ajax wel meer balbezit.

10. Ajax speelt hetzelfde voetbal als in de jaren dat Peter Bosz de scepter zwaaide in Arnhem. De bal gaat rond, soms tergend langzaam.

6. De eerste goede aanval van Ajax: Schöne draait mooi weg en speelt Ziyech aan, die uithaalt. Maar Eloy Room staat paraat.

4. Lassana Faye debuteert dus in de eredivisie. Voor de wedstrijd al even een intimiderende blik richting Ajax-captain Klaassen.

1e minuut: Vitesse begint fanatiek en Adnane Tighadouini schiet meteen richting doel, maar wat te hoog.

14.30 Het stadion is zo goed als uitverkocht, voor het eerst dit seizoen.

14.24 De gabberklassieker GOOD TO GO wordt erin gegooid en GelreDome gaat alvast los.

14.22 Hertog de Zoveelste, de arend van Vitesse, voert een uitstekende show op.

14.18 Vitesse-watcher en kenner Willem Meijer is realistisch. Hij verwacht een overwinning van Ajax of met geluk een gelijkspelletje.

14.14 Vitesse heeft in het verleden in GelreDome meerdere historische overwinningen geboekt op Ajax. Bijvoorbeeld in 2000 met een prachtige vrije trap van Theo Janssen. En in 2006 maakt Aad de Mos een geweldig dansje bij de 4-2 zege vlak voor Kerstmis. In 2009 won Vitesse onder Theo Bos zelfs met 4-1 van Ajax. En in 2015 werd het 1-0, de laatste zege thuis op Ajax. Vorig seizoen wonnen de Amsterdammers met 3-1 in Arnhem.

14.10 Lasse Schöne, voormalig NEC'er, is dit seizoen heel belangrijk bij Ajax.

14.02 Het is behoorlijk kil, maar desondanks is dit een "Open Dakwedstrijd", zoals speaker Emile Hartkamp vermeldt.

14.00 Ajax wordt gesteund door een vol uitvak. In Arnhem wil iedereen dat het stil blijft vanuit dit vak.

13.55 Alexander Büttner bezig aan zijn warming-up. Wellicht krijgt hij zijn eerste speelminuten in GelreDome sinds mei 2012.

13.45 De bus van Ajax maakt even rechtsomkeert nadat de selectie is afgeleverd.

13.40 Met Arnold Kruiswijk, Kelvin Leerdam en Maikel van der Werff ontbreken er dus drie verdedigers bij Vitesse.

13.34 Alexander Büttner zit voor het eerst sinds zijn rentree op de bank bij Vitesse. Hij werkte al wel enkele wedstrijden af bij Jong Vitesse.

13.32 Dit zijn de elf van Vitesse:

Room; Diks, Kashia, Miazga, Faye; Baker, Nathan, Nakamba; Rashica, van Wolfswinkel, Tighadouini.

13.30 Een gezellige reünie: technisch directeur Mo Allach van Vitesse begroet de voormalige trainers Peter Bosz en Hendrie Krüzen.

13.25 Lassana Faye gaat spelen als linksback. Hij deed alleen een keer mee in de beker tegen Jodan Boys.