Liveblog: Vitesse wil Ajax pijn doen in titelrace

ARNHEM - Vitesse kan een belangrijke rol spelen in de titelrace door Ajax punten te ontnemen. Alles over de confrontatie in GelreDome in dit liveblog.

TUSSENSTAND: 0-0 10. Ajax speelt hetzelfde voetbal als in de jaren dat Peter Bosz de scepter zwaaide in Arnhem. De bal gaat rond, soms tergend langzaam. 6. De eerste goede aanval van Ajax: Schöne draait mooi weg en speelt Ziyech aan, die uithaalt. Maar Eloy Room staat paraat. 4. Lassana Faye debuteert dus in de eredivisie. Voor de wedstrijd al even een intimiderende blik richting Ajax-captain Klaassen. 1e minuut: Vitesse begint fanatiek en Adnane Tighadouini schiet meteen richting doel, maar wat te hoog. 14.30 Het stadion is zo goed als uitverkocht, voor het eerst dit seizoen. 14.24 De gabberklassieker GOOD TO GO wordt erin gegooid en GelreDome gaat alvast los. 14.22 Hertog de Zoveelste, de arend van Vitesse, voert een uitstekende show op. 14.18 Vitesse-watcher en kenner Willem Meijer is realistisch. Hij verwacht een overwinning van Ajax of met geluk een gelijkspelletje. 14.14 Vitesse heeft in het verleden in GelreDome meerdere historische overwinningen geboekt op Ajax. Bijvoorbeeld in 2000 met een prachtige vrije trap van Theo Janssen. En in 2006 maakt Aad de Mos een geweldig dansje bij de 4-2 zege vlak voor Kerstmis. In 2009 won Vitesse onder Theo Bos zelfs met 4-1 van Ajax. En in 2015 werd het 1-0, de laatste zege thuis op Ajax. Vorig seizoen wonnen de Amsterdammers met 3-1 in Arnhem. 14.10 Lasse Schöne, voormalig NEC'er, is dit seizoen heel belangrijk bij Ajax. 14.02 Het is behoorlijk kil, maar desondanks is dit een "Open Dakwedstrijd", zoals speaker Emile Hartkamp vermeldt. 14.00 Ajax wordt gesteund door een vol uitvak. In Arnhem wil iedereen dat het stil blijft vanuit dit vak. 13.55 Alexander Büttner bezig aan zijn warming-up. Wellicht krijgt hij zijn eerste speelminuten in GelreDome sinds mei 2012. 13.45 De bus van Ajax maakt even rechtsomkeert nadat de selectie is afgeleverd. 13.40 Met Arnold Kruiswijk, Kelvin Leerdam en Maikel van der Werff ontbreken er dus drie verdedigers bij Vitesse. 13.34 Alexander Büttner zit voor het eerst sinds zijn rentree op de bank bij Vitesse. Hij werkte al wel enkele wedstrijden af bij Jong Vitesse. 13.32 Dit zijn de elf van Vitesse: Room; Diks, Kashia, Miazga, Faye; Baker, Nathan, Nakamba; Rashica, van Wolfswinkel, Tighadouini. 13.30 Een gezellige reünie: technisch directeur Mo Allach van Vitesse begroet de voormalige trainers Peter Bosz en Hendrie Krüzen. 13.25 Lassana Faye gaat spelen als linksback. Hij deed alleen een keer mee in de beker tegen Jodan Boys.