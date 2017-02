Tweede waterleiding lek; supermarkten raken door water heen

DOESBURG - Er is een tweede waterleiding lek in het gebied de Liemers. De gemeenten Doesburg, Zevenaar, Rijnwaarden en Rheden zijn getroffen, in totaal gaat het om zo'n 30.000 huishoudens.

De supermarkten zijn bijna door de voorraad water heen. De eerste lekkage wordt op dit moment gerepareerd. Het tweede lek is vermoedelijk ontstaan door de opgelopen druk na het eerste lek. Wanneer de lekkage is opgelost kan nog niet worden gezegd. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog Liveblog: 30.000 huishoudens zonder water