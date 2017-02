Auto ramt muur tankstation; bestuurder gezocht

Foto: politie Veluwe Vallei Noord

SCHERPENZEEL - Een auto is zaterdagavond tegen een muur van het Texaco-tankstation in Scherpenzeel gereden. Hoewel de wagen daarbij beschadigd raakte, is de bestuurder doorgereden.

Het ongeval gebeurde rond 20.25 uur aan Het Zwarte Land. De muur raakte door de botsing ontzet. Volgens een getuige reed de dader in een donkerblauwe Volkswagen Golf. Gezien de onderdelen die zijn achtergebleven, lijkt het om een wat ouder type te gaan. De politie vermoedt dat de voorzijde van de auto behoorlijk wat schade heeft. Tips zijn welkom op 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).